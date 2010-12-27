В Петербурге Комендантский проспект протянется до реки Каменки

В Петербурге Комендантский проспект продлят на 850 метров.

Компания Setl City начало проектировку нового участка Комендатского проспекта от Глухарской улицы к реки Каменки. Застройщик готовит специальную документацию, которую передаст КРТИ для выбора подрядчика. Строительство участка магистрали планируют закончить к третьему кварталу 2018 года.

Трасса будет трехполосной, протяженностью в 850 метров, благодарся этому улучшится транспортаня доступность микрорайона. Новый участок соединит между собой дороги, расположенные у жилого комплекса «Чистое небо» с Плесецкой ул. и пр. Королева, сообщает компания "Петербургская недвижимость". Готовая дорога будет передана на баланс Санкт-Петербурга.