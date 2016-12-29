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Жестокое избиение влюбленной пары в Омске попало на видео

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Влюбленные в пылу ссоры нанесли повреждения припаркованным автомобилям, за что автовладельцы набросились на них с кулаками

В интернете появилось видео избиения молодой пары автовладельцами.

По словам очевидцев происшествия, молодая подвыпившая пара поссорилась. В ходе перепалки от разбушевавшихся эмоций и воздействия алкоголя молодая леди стала ломать зеркала заднего вида у припаркованных автомобилей. На шум и крики выбежали двое мужчин, предположительно хозяева пострадавших машин, и набросились с кулаками на парня и девушку.

Досталось не только парню, но и девушке. Молодой человек стоически сносил физическое "воспитание", в то время девушка оглашала двор страшными криками.

Происходящее очевидцы сняли на видео и опубликовали в интернете. Размер ущерба автомобилям и тяжесть побоев неизвестна, как и реакция правоохранительных органов.

Видео: YouTube/superomsk 

Теги: видео , драка , избиение , омск
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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