Из-за съемок фильма центр Петербурга ждут ограничения движения

В пятницу будет перекрыт кусок Миллионной улицы

Днем в пятницу, 14 июля 2017 года, в центре Петербурга из-за съемок фильма на несколько часов будет ограничено движение. Городской комитет по транспорту просит горожан выбирать пути объезда.

– С целью обеспечения съемочного процесса в Центральном районе будут введены временные ограничения транспортных средств, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, 14 июля с 15.00 до 23.00 будет прекращено движение по участку Миллионной улицы от д. 30 до д. 36 и набережной Зимней канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Видео: архив