Из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Академическая"

Пресс-служба метрополитена сообщила, что станцию метро "Академическая" закрыта. Причина - бесхозный предмет.

В пятницу, 28 апреля, днем на вход и выход закрыли станцию метро "Академическая". Вестибюль и платформа стали недоступными в 12.11. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причиной стал бесхозный предмет.

Поезда проезжают станцию метро без остановок. На проверку подозрительного предмета специалистам потребовалось всего пара минут. так как станция открылась для пассажиров уже в 12.17. Разумеется, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Пассажирам даже не пришлось долго ждать около входа закрытой станции. Зато в утренний час пик сегодня возникла достаточно большая проблема. Утром Piter.tv сообщал, что метро "Старая деревня" закрыта из-за бесхозного предмета на платформе. Станцию закрыли в 08.11 утра, когда многие горожане едут на учебу и работу. А рядом со станцией находится большой транспортный узел наземного транспорта.