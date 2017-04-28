Метро "Старая деревня" закрыта из-за бесхозного предмета на платформе

Станция метро "Старая деревня" закрыта на вход и выход в пятницу утром. По данным пресс-службы подземки, причина в бесхозном предмете на платформе.

Пятница, 28 апреля, началась с неудобств для пассажиров метро. В 08.11 станцию метро "Старая деревня" закрыли на вход и выход. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причиной стал бесхозный предмет на платформе.

Судя по снимкам с места события, кто-то оставил сумку на лавочке. Всех пассажиров вывели со станции. Поезда проезжают ее без остановок. "Старая деревня" находится рядом с большим транспортным узлом наземного транспорта. Это удобно для тех, кто решит пересесть на автобусы и троллейбусы после ЧП. Однако это также значит, что множество людей не смогли попасть в метро, чтобы отправиться на работу или учебу.

Сотрудники станции вызвали специалистов. Пока взрывотехники не проверят сумку - пассажиров на станцию не пустят. Это может произойти очень быстро, а может занять какое-то время. Многие люди не спешат добираться до соседних станций метро. Около входа на "Старую деревню" собралась толпа людей.

К сожалению, станции подземки достаточно часто закрывают из-за подозрительных предметов. Чаще всего оказывается, что это просто оставленные рассеянными пассажирами сумки. накануне Piter/tv сообщал, что "Пионерская" закрыта из-за подозрительного предмета у турникетов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Subway Rail