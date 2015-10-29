Хит-кино: гангстеры, Вин Дизель и городская ведьма

Всем привет! Первая рабочая неделя после праздников подходит к концу, а это значит, что отметить Старый Новый год можно в кино! Для начала узнаем, почему Бен Аффлек поменял амплуа Бэтмена на гангстера, а Вин Дизель восстал из мертвых. На десерт – городская легенда о ведьме, которая оказалась явью. Не пропустите главные премьеры января!

Конфликты между отцами и детьми случаются довольно часто. Но как поступить, если ты гангстер, а твой отец – коп? Как живет влиятельный мафиози в исполнении Бена Аффлека, увидим в новом фильме "Закон ночи".

Действие картины разворачивается в 20-е годы XX века. В США введен "Сухой закон". Естественно, усиливается влияние мафии. Многих полицейских подкупили. Впрочем, остались и те, кто готов противостоять криминалу. Джо Коглинг, молодой парень, который вернулся с войны, сын одного из таких копов, но в отличие от отца он вступил на путь беззаконья. Сначала Джо подпольно сбывает нелегальный алкоголь, а затем и вовсе становится влиятельным мафиози. Когда-то он был славным малым, но отныне следует закону ночи.

Любопытно, что фильм основан на романе Денниса Лихэйна. Ранее Бен Аффлек уже экранизировал его произведение "Прощай, детка, прощай". Интересно, что на главную роль рассматривался Леонардо ДиКаприо, который также снимался в ленте по книге писателя "Остров проклятых". На этот раз актер выступил продюсером фильма. Главного героя же сыграл Бен Аффлек, ставший одновременно и режиссером «Закона ночи».

Чем закончится история гангстера, узнаем в кино с 12 января.

Вы скучали по Вину Дизелю? Если да, тогда ликуйте! В новой части "Три икса: Мировое господство" он соберет команду безбашенных экстремалов и вступит на тропу войны с настоящими головорезами. Тачки, пушки, драки, спецэффекты, одним словом: все, что нужно для крутого блокбастера.

Самовольное изгнание Ксандера Кейджа закончено. Спустя много лет он вынужден вернуться, потому что мир в опасности. Сян и его команда убийц охотятся за секретным смертоносным оружием "Ящик Пандоры". Во что бы то ни стало, Кейдж должен заполучить его первым. Н этот раз ставки высоки: самые влиятельные люди вовлечены в заговор, а на кону – судьба мира. Кейдж вызывает команду безбашенных экстремалов. Вместе с ними он готов пойти в наступление и заполучить заветный «Ящик Пандоры».

Стоит сказать, что это уже вторая совместная работа Вин Дизеля и Тони Джа, которые снимались вместе в "Форсаж 7". Кстати, Майкл Биспинг, исполнивший роль Хоука, является действующим чемпион по смешанным боевым искусствам.

В кино с 19 января нас ждут нереальные трюки, крутая музыка и фантастические спецэффекты. Не пропустите.

Вы думаете, что легенды – это всего лишь сказки, а ведьмы – выдумка? Хлоя тоже так полагала, пока не столкнулась с демонами в реальности. Как быть, если паранормальные явления стали частью твоей жизни, узнаем в новом английском ужастике " Не стучи дважды".

Что может быть сильнее, чем любовь матери? Пожалуй, ничего. Так и мать Хлои отчаянно пытается восстановить свою связь с дочерью. Однако это довольно сложно. Ведь на пути встанет множество испытаний. Хлоя окажется втянутой в городскую легенду о ведьме, а ее сознание поглотит мистика, демоны и цепь необъяснимых явлений.

Интересно, что большая часть ленты была отснята в Уэльсе, Великобритания. А в основе сюжета самая настоящая городская легенда о ведьме. Хотите пощекотать себе нервы? Тогда спешите в кино с 12 января.

Не жалейте времени на отличные фильмы и не шутите с гангстерами. Увидимся в кино!

Видео: Piter.TV

Анастасия Усцова, Татьяна Кручинина



