Хакасия: семейная пара не смогла поделить гробы и надгробные памятники

Спустя полгода после развода семейная пара не может поделить имущество фирмы по оказанию ритуальных услуг

В Боградском районе Хакасии семейная пара вела совместный бизнес по оказанию ритуальных услуг. Еще летом состоялся бракоразводный процесс, но до сих пор пара не может поделить имущество. К судебным приставам обратился экс - супруг с иском, который в суде заявил свои права на совместно нажитое имущество. Мирным путем не удалось поделить ритуальные предметы.

Судебные приставы наложили арест на надгробные памятники, венки, могильные ограды и сотни наименований ритуальных товаров на сумму 1,5 миллиона рублей. Бизнес пришлось приостановить, так как реализация арестованных предметов до вынесения решения суда о разделе имущества запрещена.

Видео: Piter.TV