Борис Гребенщиков показал "народный" клип на песню "Пегги Поршень"

Композиция войдет в новый альбом культовой группы "Аквариум", которая отмечает свое 45-летие.

Борис Гребенщиков представил клип на новую песню "Пегги Поршень", которая войдет в новый альбом. По словам культового музыканта и лидера группы "Аквариум", это видео является примером "творчества народных масс" и не имеет отношения к самой группе.

Композиция уже несколько раз исполнялась на концертах, а ее запись проходила в Петербурге и Лондоне. Всего работа над песней длилась два года, сообщает "Росбалт" со ссылкой на музыкального критика Бориса Барабанова. В записи принимали участие барабанщик Джереми Стейси и его брат Пол, который играет на гитаре. На басу сыграл Александр Титов, а сам БГ исполнил гитарную партию.

Группа "Аквариум" 2 июля отметит в Петербурге свое 45-летие. Масштабный концерт пройдет в спорткомплексе "Юбилейный".

Видео: youtube.com/name of names

