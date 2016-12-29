"Гражданский брак": Тема устроился на работу, но забыл про девушку

На ТНТ стартовал новый сериал "Гражданский брак". Смотреть 4 и 5 серии в эфире канала или онлайн будем уже сегодня.

В основе сюжета история любви Ники и Темы. Ребятам уже по 25 лет, но они уверены, что жениться еще рановато. Они встречаются больше года, им хорошо вместе, но надо идти дальше. Ника и Тема уверены, что готовы к самостоятельной жизни, но с чего начать? Они решают, что пора начать жить вместе. Но вместе со всеми радостями семейно жизни приходят и первые разочарования. Ребята начинают много ссориться. А ко всему прочему, их достают родители и друзья. Смогут ли они справиться с проблемами, увидим в сериале "Гражданский брак". Премьерные серии будем смотреть сегодня в 20.00 на ТНТ или онлайн.

В новом эпизоде сериала "Гражданский брак" отец Ники вновь давит на Тему. Люба всячески пытается убедить Палыча в том, что необходимо быть снисходительнее, но глава семейства не намерен менять свое мнение. Впрочем, Ника все равно любит Тему, несмотря на все проблемы в семейной жизни. В 4 серии молодой паре придется рассчитывать на собственный бюджет: Тема наконец-то находит работу. Конечно, он ничего не успевает: постоянно занят, уходит утром, приходит поздней ночью, уставший, как собака. Ника же еще не работает, поэтому страдает от скуки, считая минуты до возвращения любимого. А тут еще и проблемы в постели. Почему Тема не может удовлетворить свою женщину и как он справится со всеми трудностями, увидим в 4 серии "Гражданского брака".

Готовы ли главные герои сериала к совместной жизни – вот в чем вопрос. В следующем эпизоде в дом молодой семьи нагрянут скандалы. Тема – творческий человек, он мечтает о своем деле, но в финансовом вопросе все не очень гладко. В 5 серии "Гражданского брака" Ника поссорится с Темой, а ее подруга Марина с Колей. Каждая из сторон будет ждать извинений. Но найти взаимопонимание, оказывается, дело непростое. Для того, чтобы позлить друг друга, мальчики и девочки отправляются по барам. К чему приведет такая провокация, узнаем в новом эпизоде сериала "Гражданский брак".

Видео: телеканал ТНТ