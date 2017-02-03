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Грабители отобрали у безработного полмиллиона рублей, ворвавшись в коммуналку

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В коммуналке на Швецова грабители связали и ограбили немолодого мужчину

В Петербурге пятидесятилетний безработный мужчина обратился в полицию с заявлением об ограблении. По его словам, неизестные преступники отобрали у него крупную сумму денег прямо в квартире. Мужчина проживает в коммуналке на улице Швецова.

Мужчина сообщил, что 2 февраля незадолго до полуночи в комнату его коммунальной квартиры вошли трое мужчин в масках. Они втолкнули хозяина в помещение,  залепили ему комнаты рот скотчем, обыскали жилище.

Сообщается, что в общей сложности трое грабителей унесли из комнаты полмиллиона рублей наличными. 

По заявлению о грабеже проводится проверка. Видеонаблюдение в подъезде, на доме и прилегающей территории отсутствует.

Видео: архив

Теги: коммунальная квартира , ограбление , ограбление безработного , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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