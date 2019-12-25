1,5 тысячи семей петербуржцев получили выплаты для расселения коммунальных квартир

Всего за 2023 год социальные выплаты на расселение коммунальных квартир получат 1574 семьи петербуржцев.

В Петербурге 1,5 тысяч семей получили социальные выплаты в категории "расселение коммунальных квартир" на покупку жилья, что составляет 95% от общего числа участников сводного списка на 2023 год. Общая сумма социальных выплат составила 3,66 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Всего за 2023 год социальные выплаты на расселение коммунальных квартир получат 1574 семьи петербуржцев. В результате будет расселено 1100 коммунальных квартир. Общий бюджет категории составляет 3,9 млрд рублей.

Сейчас в сводный список включены жители коммунальных квартир, в которых зарегистрированы жильцы, вступившие в программу до 13 апреля 2021 года. Размер выплаты составляет 1,19 млн рублей на каждого заявителя в составе семьи или 2,18 млн рублей на одиноко проживающего заявителя.

Всего в городе насчитывается более 60 тысяч коммуналок. В них проживают около 200 тысяч петербургских семей.

Фото: Piter.TV