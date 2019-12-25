Более 60 тыс. коммуналок хотят расселить в Петербурге

Всего в городе насчитывается более 60 тыс. коммуналок.

Около 200 тыс. петербургских семей проживают в коммунальных квартирах. Как сообщила пресс-служба жилищного комитета, городские власти намерены помочь с расселением всем, кто включён в соответствующий перечень до 5 ноября 2020 года.

Всего в городе насчитывается более 60 тыс. коммуналок. В этом году социальная выплата на расселение равна 1,19 млн рублей на каждого заявителя в семье, а также 2,18 млн рублей на гражданина без семьи.

Напомним, что поддержка оказывается очередникам, которые являются собственниками помещений, арендаторами и членами их семей. Коммунальная квартира обязательно должна быть включена в перечень тех, что подлежат расселению.

Ранее ГАТИ предупреждила об ограничении движения в двух районах города с 16 августа.

Фото: Piter.TV