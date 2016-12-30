Грабитель с молотком обвешался золотом из ювелирного магазина в Купчино

Утром четверга, 29 декабря 2016 года, в Купчино снова произошло ограбление. Там преступник с молотком вынес девять паллет с украшениями из ювелирного салона, расположенного на Звездной улице.
Как сообщается, около половины одиннадцатого часа утра преступник с молотком ворвался в помещение ювелирного магазина. Он выхватил молоток и, угрожая 26-летней сотруднице магазина физической расправой, стал собирать подложки, на которых в витринах лежали драгоценности.
Момент ограбления магазина попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители уже изъяли ее для изучения. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.
Видео: архив