Опасное видео из Калифорнии: серфингист удрал от акулы

Спортсмен записывал свои трюки на видео, как неожиданно заметил в воде приближающегося хищника. Перепугавшись, мужчина рванул к берегу.

На прошлой неделе в сети появилась ужасающая запись: серфингист из Америки чуть не попался на зубок акуле. Инцидент произошел в Калифорнии. Видео посмотрели уже несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, что серфингист Дэвид Вудфорд находится далеко от берега. Судя по всему, мужчина пытается поймать большую волну. Однако неожиданно, спортсмен замечает в нескольких метрах от себя силуэт акулы. Выругавшись и перепугавшись, серфингист изо всех сил плывет поближе к суше. Только после того, как Дэвид оказывается на пляже, он постепенно приходит в себя.

В середине апреля мы сообщали, что в сети появилось смелое видео из Австралии: рыбак вступил в бой с акулой. Мужчина прогнал морскую хищницу с помощью обыкновенной швабры.

Видео: youtube, David G Woodward