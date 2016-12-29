Гатчинского педофила задержали за жуткое изнасилование 4-летней дочери

Несмотря на то, что информация о задержании стала известна только сегодня, сама поимка насильника прошла около полуночи второго февраля. Как известно на сегодняшний день, сотрудники уголовного розыска гатчинской полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он на протяжении года совершал насильственные действия сексуального характера над собственной четырёхлетней дочерью.

В полицию об этом ужасном инциденте, который превратил жизнь девочки и жены в сущий кошмар, 23 января в правоохранительные органы обратилась сама 31-летняя мать ребенка. По ее словам, все происходило еще в 2013 году, когда девочке было четыре года. Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 132 УК ("насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый взят под стражу.

По каким причинам мать ребёнка не пресекла подобные действия и не сообщила в правоохранительные органы раньше — неизвестно.

Видео: Piter.TV