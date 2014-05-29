В Петербурге 15-летняя девочка заявила об изнасиловании на детской площадке

Жительница Красносельского района стала жертвой педофила. На детской площадке на школьницу напал незнакомец. Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения вблизи дома № 241, корпус 5, в субботу, 18 июня.
Пострадавшая обратилась в полицию. 15-летняя девочка написала заявление в правоохранительные органы. Она пожаловалась, что насильник прижег ее лицо сигаретой.
По "горячим следам" стражи порядка задержали подозреваемого. По информации Piter.tv, им оказался 25-летний петербуржец. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе.
По факту случившегося началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Pexels
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