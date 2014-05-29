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В Петербурге 15-летняя девочка заявила об изнасиловании на детской площадке
Сегодня, 10:02
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В Петербурге 15-летняя девочка заявила об изнасиловании на детской площадке

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Школьница призналась полицейским, что на нее напал незнакомец. Он прижег лицо подростка сигаретой.

Жительница Красносельского района стала жертвой педофила. На детской площадке на школьницу напал незнакомец. Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения вблизи дома № 241, корпус 5, в субботу, 18 июня.

Пострадавшая обратилась в полицию. 15-летняя девочка написала заявление в правоохранительные органы. Она пожаловалась, что насильник прижег ее лицо сигаретой. 

По "горячим следам" стражи порядка задержали подозреваемого. По информации Piter.tv, им оказался 25-летний петербуржец. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе. 

По факту случившегося началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: официантку изнасиловали в квартире на Димитрова.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловал школьницу, мвд, надругался на детской площадке, насильник, педофил, полиция, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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