  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Официантку изнасиловали в квартире на Димитрова
Сегодня, 11:46
104
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Официантку изнасиловали в квартире на Димитрова

0 0

Подозреваемым оказался 37-летний житель Тосненского района.

Петербурженка, работающая официанткой в одном из популярных городских ресторанов, сообщила в полицию об изнасиловании. Об этом стало известно "Невским Новостям".

По словам 20-летней пострадавшей, 11 июня в квартире дома на улице Димитрова на нее напал малознакомый мужчина. Девушка обратилась к правоохранителям через четыре дня после происшествия, еще через день подозреваемого удалось задержать.

Им оказался 37-летний житель Тосненского района. Подозреваемого поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге с начала года завели более 20 уголовных дел за проституцию.

Фото: Piter.tv

Теги: димитрова, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии