Официантку изнасиловали в квартире на Димитрова

Петербурженка, работающая официанткой в одном из популярных городских ресторанов, сообщила в полицию об изнасиловании. Об этом стало известно "Невским Новостям".
По словам 20-летней пострадавшей, 11 июня в квартире дома на улице Димитрова на нее напал малознакомый мужчина. Девушка обратилась к правоохранителям через четыре дня после происшествия, еще через день подозреваемого удалось задержать.
Им оказался 37-летний житель Тосненского района. Подозреваемого поместили в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге с начала года завели более 20 уголовных дел за проституцию.
Фото: Piter.tv
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