В Выборгском и Калининском районах испытывают теплосети

ТЭК Петербурга продолжает проводить испытания теплосетей в городе. На этот раз проверяют трубы в двух районах: Выборгском и Калининском.

Во вторник, 25 апреля, ГУП "ТЭК СПб" проводит испытания теплосетей в двух северный районах Петербурга. Прогревать до максимума трубы будут в Выборгском и Калининском районах.

В первом максимально нагретый теплоноситель пустят по трубам от котельной к зданиям 38-52 на улице Ленина, 60-66 на улице Хабаровской. Также пустят кипяток от котельной в доме 45Б на Большом Сампсониевском проспекте.

В Калининском районе испытания будут менее масштабными. Воду пустят от котельной к домам 12 и 14/2 на Свердловской набережной.

Горожан просят быть предельно осторожными. Одна из таких проверок уже закончилась разливом кипятка. В начале месяца мы сообщали. что кипяток заливал припаркованные автомобили на Сикейроса. В результате двор дома погрузился во внушительную лужу горячей воды. Пострадало несколько машин. Три автомобиля получили серьезные повреждения. Правда, оказалось. что владельцы припарковали их с нарушением правил.