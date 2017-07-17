"Яблочники" внесли законопроект против фальшивых митингов

Фракция «ЯБЛОКО»внесла на рассмотрение законопроект против публикации информации о месте и времени проведения массового мероприятия после поступления заявки.

Как сообщает пресс-служба фракции, "ЯБЛОКО" внесла на рассмотрение законопроект против публикации информации о месте и времени проведения массового мероприятия после поступления заявки. Также "яблочники" предложили исключить Дворцовую площадь из числа запрещенных мест для публичных мероприятий.



По словам руководителя фракции «ЯБЛОКО» в ЗакСе Бориса Вишневского, в Петербурге часто бывают ситуации, когда оппозиционные партии и гражданские активисты подают заявки на проведение мероприятия, а органы власти сообщают, что в данном месте в этот день проводится другое мероприятие, однако это зачастую оказывается не так.



Депутат заявляет, что исправит ситуацию только открытость рассмотрения заявок на проведение митингов посредством публикации информации о заявках на сайте комитета по законности и правопорядку или соответствующей районной администрации.



По поводу проведения мероприятий на Дворцовой площади высказался депутат Законодательного собрания Михаил Амосов. По его мнению, у запрета проводить публичные мероприятия на Дворцовой площади нет оснований. Также депутат отметил, что она хорошо подходит для проведения массовых акций в виду хорошей транспортной доступности и вместительности.