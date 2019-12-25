Руководитель "Яблока" подготовил проект о недоверии Беглову

Борис Вишневский считает, что губернатор города плохо справляется со своими обязанностями.

Зампред "Яблока", руководитель фракции партии в Законодательном собрании Петербурга направил в Юридическое управление городского парламента проект решения о вынесении недоверия губернатору Александру Беглову. Об этом сообщила пресс-служба партии.

По мнению Вишневского, губернатор не справляется со своими обязанностями. Он считает неправильным заниматься "абсурдными запретами, ограничениями, штрафами", вместо того, чтобы обеспечить медиков СИЗ.

Администрация требует от граждан носить маски на улицах, при этом масками и перчатками их не обеспечила. И вообще она выбрала репрессивный путь. Все это свидетельствует о том, что Александр Дмитриевич с исполнением своих обязанностей не справляется отметил Вишневский.

Согласно 40 статьи Устава города, ЗакС может выразить недоверие главе города, что может служить причиной его отставки. Согласно пункту 5 данной статьи, чтобы инициировать вопрос о недоверии необходимо собрать подписи не менее одной трети депутатов (семнадцать человек). Чтобы вынести недоверие губернатору за него должны проголосовать две трети депутатов. Решение об отставке губернатора принимает президент.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой за то, что она не стала Почетным гражданином Петербурга.

Фото: vk.com/visboris