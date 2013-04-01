Фото: утром на "синей" ветке метро была серьезная давка

Из-за технических неполадок на севере второй ветки метро было серьезное скопление людей

Утром в среду, 21 декабря 2016 года, на севере синей, второй ветки петербургского метро произошел транспортный коллапс. Из-за технических неполадок поезда двигались с увеличенным временным интервалом, и на станциях скопилось большое количество людей. Очевидцы в сообществе spb_today рассказали, что в утренний час пик на платформах станций метро образовалась давка.

«Увеличенные интервалы движения поездов по синей ветке метро в 8 утра. На платформах очень много людей. Чем вызвано, непонятно», – рассказала одна из подписчиц сообщества.

Как со своей стороны прокомментировали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", нештатную ситуацию спровоцировали технические неполадки на входе на станции метро "Парнас". По этой причине было затруднено движение на участке от «Парнаса» до «Удельной». В данный момент график движения нормализуется, пообещали в пресс-службе подземки.

– По синей ветке метро поезда ходят с увеличенным интервалом по техническим причинам, примерно раз в 10 минут. Станции Пр.Просвещения и Озерки переполнены народом, – рассказал один из пассажиров.

Фото: spb_today

Видео: архив