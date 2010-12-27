Фигуранта дела Оганесяна перевели под домашний арест из СИЗО

Подозреваемого в посредничестве при передаче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну отпустили из СИЗО. Кирилл Сливкин будет находиться под домашним арестом.

В четверг, 29 июня, Октябрьский районный суд согласился изменить меру пресечения для владельца компании "Стройэлектромонтаж-5" Кирилла Сливкина. Его подозревают в помощи при передаче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Ведомство согласилось сменить заключение в следственном изоляторе на домашний арест.

Сливкина выпустили из СИЗО. Он должен будет не отлучаться из дома до 4 октября. Одним из главных доводов для перевода мужчины на домашний арест стало появление у него квартиры в Петербурге, сообщает "Фонтанка".

Бизнесмен является фигурантом в деле о взятках, связанном со строительством стадиона на Крестовском. Сливкина обвиняют в посредничестве. По версии следствия, взятку 20 миллионов рублей бывшему вице-губернатору дал генеральный директор "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин. Передавали мзду владелец компании Кирилл Сливкин и главный экономист Николай Хрипунов.

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