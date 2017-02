Фанат Шнурова из Москвы прослушал "В Питере - пить" 1186 раз подряд

Новости культуры: житель Москвы прослушал популярную песню "Ленинграда" и возглавил необычный рейтинг от сервиса "Яндекс.Музыка".

В День сурка "Яндекс" решил провести необычное исследование. Специалисты сервиса "Яндекс.Музыка" изучили песни, которые люди чаще всего ставят на "повтор". Оказывается, что самыми популярными хитами для "репита" оказались песни "Пьяное солнце" исполнителя Alekseev, You are only one Сергея Лазарева и "Твои глаза" Светланы Лободы. В первую десятку также вошли хиты Макса Фадеева и Наргиз, Мота и Макса Барских.

В ходе исследования компьютерщики столкнулись с очень интересной историей. Представители сервиса нашли жителя Москвы, который однажды прослушал песню "Ленинграда" более 1000 раз. По уточненным данным, некий Павел П. слушал "В Питере - пить" 1186 раз. За такую стойкость "Яндекс" даже подарил фанату питерской группы билеты на следующий концерт Шнурова и компании. Кстати, всего лишь немного отстал от Павла анонимный житель Петербурга, который более 800 раз подряд прослушал песню "Сектора газа" под названием Life: судя по всему, речь идет о концертном исполнении одного из хитов рокеров.

Фото: Instagram, shnurovs