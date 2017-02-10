Пойманного на границе с Белоруссией подполковника из Петербурга обвиняют в мошенничестве

На границе с Белоруссией в четверг был задержан бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Федоров. Сейчас подполковника направили в Петербург.

В четверг, 9 февраля, в Псковской области на границе с Белоруссией задержали старшего оперуполномоченного отдела "Запад" ГУСБ МВД Виталия Федосова. Мужчина возвращался из сопредельного государства, когда его взяли под стражу. Сейчас его доставляют в Северную столицу.

В Следственном комитете Петербурга против Федосова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Задержанный находился в подчинении у полковника Юрия Тимченко. Бывшего начальника отдела ГУСБ МВД сейчас обвиняют в вымогательстве взяток у ООО "Деловые линии".

До Северной столицы подполковник отправился в сопровождении бойцов отдела "М", занимающегося контролем за правоохранительными органами. Оказалось, что задержанного мужчину ранее объявили в международный розыск.

Видео: МВД России