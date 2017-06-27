Новые абонементы "Зенита" действуют сразу на двух стадионах

Новые абонементы футбольного клуба "Зенит" дают право прохода на стадионы "Санкт-Петербург" и "Петровский".

Футбольный клуб "Зенит" запустил продажу абонементов на новый сезон. Ранее поступила информация, что они будут действовать только на стадионе "Санкт-Петербург". Однако в клубе рассказали "Фонтанке", что бело-голубые хотят провести несколько домашний матчей на прежнем стадионе. Так что абонемент действует на обе арены.

Скорее всего на "Петровском" пройдет первая домашняя игра, а также те матчи, которые придутся на подготовку к домашнему чемпионату мира.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге появятся гандбольный и мини-футбольный "Зениты". "Газпром" решил собрать еще две команды под брендом. задача для новичков будет завоевывать титулы на чемпионатах России.