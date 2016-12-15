Эрмитажный кот Ахилл предсказал обладателя Кубка конфедераций

Оракул главного футбольного турнира года определил победителя финального матча.

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победителя финального матча Кубка конфедераций FIFA 2017.

По мнению пушистого оракула турнира, победу одержит сборная Германии. Ахилл из домиков с флагами Германии и Чили предпочел первый.

Самый стрессоустойчивый и человекоориентированный кот из Эрмитажа прежде сделал четыре предсказания. Три из них оказались правильными, а один неверно истолковали.

Матч за Кубок конфедераций между сборными Германии и Чили пройдет в Петербурге в 21:00. Масштабное спортивное событие изменит режим работы общественного транспорта. Метро будет работать всю ночь, а автобусы продлят работу до четырех часов утра.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин