Эрмитажный кот Ахилл предсказал обладателя Кубка конфедераций

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победителя финального матча Кубка конфедераций FIFA 2017.
По мнению пушистого оракула турнира, победу одержит сборная Германии. Ахилл из домиков с флагами Германии и Чили предпочел первый.
Самый стрессоустойчивый и человекоориентированный кот из Эрмитажа прежде сделал четыре предсказания. Три из них оказались правильными, а один неверно истолковали.
Матч за Кубок конфедераций между сборными Германии и Чили пройдет в Петербурге в 21:00. Масштабное спортивное событие изменит режим работы общественного транспорта. Метро будет работать всю ночь, а автобусы продлят работу до четырех часов утра.
Фото: РИА Новости / Александр Гальперин