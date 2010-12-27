Элиста: 47 летняя автоледи без прав протаранила полицейскую машину

Женщина грубо нарушила ПДД и врезалась в автомобиль патрульной службы

Накануне, 27 декабря, на улице Лиджиева в городе Элиста произошло ДТП с патрульной машиной и "Тойотой".

47 летняя женщина за рулем автомобиля "Тойоты" не уступила дорогу транспортному средству, имеющему приоритет при движении. В результате чего совершила столкновение с автомобилем ВАЗ патрульной службы города. В аварии из людей никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

При выяснении обстоятельств аварии оказалось, что у автоледи нет прав на управление транспортным средство и нет страховки.

Жительница Элисты привлечена к административной ответственности.