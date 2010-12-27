Эксперт: арест активов "Газпрома" на Украине обречен на провал

Украина анонсировала масштабный арест активов "Газпрома" на своей территории. Однако энергетики уверены, что власти незалежной смогут арестовать лишь скрепки, канцелярию и небольшие суммы денег.

Антимонопольный комитет Украины анонсировал арест активов "Газпрома" с целью погашения "задолженности" в 6.4 млрд долларов. Однако российские эксперты не верят, что Киев сможет арестовать хотя бы 1/1000 от этой суммы. Об этом в интервью изданию ФБА "Экономика сегодня" заявил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, у "Газпрома" фактически нет активов в этой стране, если не считать незначительные доли в структурах компаний "Газтранзит" и "ЮжНИИгипрогаз".

"Возможно, у данных компаний начнут что-либо изымать, например, машины, скрепки, карандаши или офисную мебель. Если АМКУ удастся всего этого добра набрать на 6 млрд долларов, то я их поздравляю, но вероятно, им не удастся набрать его даже на 6 млрд гривен. У "Газпрома" нет имущества на Украине и взяться ему там неоткуда", - заявил эксперт.

В такой ситуации Киев может заработать на российском газе единственным путем: банальным воровством транзитного сырья, идущего в Европу. Однако этот метод вряд ли одобрят западные партнеры Украины и МВФ.

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