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Эхо войны: Четыре боеприпаса времён войны обнаружены на территории города

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Все четыре опасные находки уже вывезли сотрудники Западного военного округа

Сразу в нескольких районах Петербурга за истекшие сутки были обнаружены неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Три из них были найдены в Пушкинском районе, еще один – в Василеостровском. 

Как сообщается, все четыре опасных находки уже вывезли на полигон силами Западного военного округа. 

Известно, что снаряд, найденный в Василеостровском районе Петербурга, откопали во время строительных работ вблизи Западного скоростного диаметра. Произошло это вчера, в среду, 24 мая 2017 года. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в половине десятого вечера 24 мая от Морской набережной, 39 боеприпас забрали военные ЗВО.

Видео: архив

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Категории: Новости СПб Происшествия

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