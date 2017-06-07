Путепровод на Поклонногорской улице откроют к концу 2017 года

Возведение Поклонногорского путепровода через железнодорожные пути Выборгского направления завершено на 50%. Движение по нему хотят открыть в конце 2017 года.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали о готовности путепровода в створе Поклонногорской улицы. Мост через железнодорожные пути Выборгского направления закончен на 50%. Открыть его планируют в конце этого года.

Стройкой на путепроводе занимается ПО "Возрождение". Генподрядчик занимается переустройством инженерных коммуникаций. До конца года нужно еще возвести подходы, забетонировать плиту проезжей части, уложить асфальт и установить ограждения.

На выходе появится путепровод длинной 387 метров и шириной 29 метров. Для пешеходов сделают два лестничных схода. Мост свяжет Приморский и Выборгский районы. Это позволит увести часть машин с проспекта Испытателей и Светлановской площади.