Гроза испортит вечер пятницы в Петербурге

Синоптики обещают, что в пятницу в Северной столице местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня и вовсе ожидаются грозы.

Погода Петербурга приготовила новые сюрпризы для горожан и туристов. На пятницу, 26 мая, в городе обещают осадки. Но это лишь дождь, который пройдет местами. А не снег, как это было в начале месяца. Во второй половине дня будет еще больший сюрприз: ближе к вечеру возможны грозы.

Несмотря на осадки, в городе сохранится теплая погода. Воздух прогреется до 15-17 градусов выше нуля. По области разброс температуры больше, но местами и вовсе до +18. Немного ухудшит ситуацию ветер. Он, конечно, будет не ураганным. Однако порывы могут достигать 4-9 метров в секунду. В сочетании с осадками – это очень неприятно.

Кажется, Северную столицу этим летом снова будут заливать ливни. Накануне Piter.tv сообщал, что главный синоптик Петербурга предсказал дождливое лето. Александр Колесов, правда, сделал этот прогноз по народным приметам. При этом отметив, что в прошлом году по ним лето должно было быть сухим.

Видео: Instagram / svetlark