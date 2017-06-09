Стало известно, к каким жилым кварталам Петербурга начнут проектировать дороги осенью

Во время корректировки городского бюджета были заложены средства на проектировку дорог к жилому комплексу "Ласточкино гнездо", новостройкам вдоль Петрозаводского шоссе и Советского проспекта и намывным территориям.

К трем микрорайонам с новостройками построят дороги. Деньги на это заложены в городском бюджете. Проектировать первые проекты начнут уже осенью этого года.

Строительство Русановской улицы у ЖК "Ласточкино гнездо" обойдется в 878 миллионов рублей. Считалось, что дорогу построит инвестор. Однако он возвел школу, сообщает "Общественный контроль". Жители комплекса продолжают пользоваться техническим проездом.

Город обязался создать на намыве дорожную сеть, поэтому одними из первых на строительство улиц оказались дома на Васильевском острове. По подсчетам КРТИ, на этот проект уйдет 7,54 миллиарда рублей.

Левобережная набережная Невы от Рыбацкого проспекта до Речного вокзала свяжет хорошей дорогой с городом ЖК "Живи в Рыбацком", "Петр и Екатерина" и "Невские паруса". Также планируется реконструировать Рыбацкий проспект, Советский проспект и Петрозаводское шоссе. На это власти потратят 7,7 миллиардов рублей.

Все дороги строят в рамках проекта по развития инфраструктуры. Чиновники выбрали семь районов новостроек, которые либо уже сданы, либо почти достроены. Всего на проект выделили 50,5 миллиардов рублей.