Дисней пригласил Уилла Смита сняться в роли Джинна

Walt Disney Pictures подписала контракт с Уиллом Смитом на участие в фильме "Аладдин" в роли Джинна.

Самая известная кинокомпания Walt Disney Pictures объявила об экранизации нового фильма об Аладдине. Приятно то, что режиссера киноленты назначили Гая Ричи.

Уилл Смит подписал контракт на роль Джинна, друга главного героя в мультфильме Аладдин. Во время кастинга, кинокомпания приглашала огромное количество актеров на роль Джинна, но создатели экранизации остановили свой выбор на Уилле Смите. Он сыграл в атких фильмах как : Я- легенда, Фокус, Хэнкок и другие.

Актер также снимался ранее в еще одной очень знаменитой киноленте - Отряд Самоубийц.

Текст: Диана Сумеркина



Фото: ВКонтакте/ Will Smith | Уилл Смит