Пропавшего в воскресенье 9-летнего мальчика нашли у ТК в Приморском районе

По предварительным данным, в отношении ребенка не совершались противоправные действия.

Ночью с воскресенья на понедельник в Северной столице искали девятилетнего мальчика. О пропаже ребенка в полицию сообщили родители. Они пришли в отделение около часа ночи. Взволнованные супруги сказали, что их сын ушел гулять около двух часов дня. С тех пор они его не видели.

На поиски малыша отправились правоохранительные органы. Чуть позже к поискам присоединились волонтеры. Объявление о пропаже мальчика распространяли в социальных сетях.

Уже под утро ребенка нашли. Он находился около одного из торгово-развлекательных комплексов в приморском районе. Полиция и родители стараются узнать, где же школьник пропадал столько времени. Но по предварительной информации, с ним не произошло ничего плохого.

Ранее мы сообщали, что на Решетникова ребенок получил ожоги, сев в таз с кипятком. Полуторогодовалый мальчик оказался в кипятке по недосмотру родителей. Перепуганные мама и папа вызвали скорую помощь. У ребенка ожоги 18% тела.