Из-за обильных дождей и тумана поиски были приостановлены.

В Бурятии возобновили поиски пропавшей во время сплава по реке туристки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Об инциденте стало известно 6 июля. При сплаве по реке Снежной в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Три человека спаслись. Еще пятерых искали спасатели. В результате поисковых работ были найдены еще четверо туристов. Из-за обильных дождей и тумана поиски были приостановлены. Спустя два дня спасатели выехали в указанный район, чтобы найти пропавшую туристку.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара в Свердловской области без жилья остались 35 человек.

Видео: МЧС Бурятии