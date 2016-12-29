На Решетникова ребенок получил ожоги, сев в таз с кипятком

Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

В Петербурге госпитализировали полуторагодовалого мальчика, который получил ожоги тела после того, как по недосмотру родителей сел в таз со слишком горячей водой. Произошло это в квартире на улице Решетникова во время утреннего купания.

Перепуганные родители вызвали бригаду медиков. Мальчика привезли в больницу. Как сообщается, у полуторагодовалого малыша медики диагностировали термические ожоги 18% тела. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как уточняется, семья мальчика полная, считается благополучной. В поле зрения органов опеки она до сих пор не попадала.

видео: архив