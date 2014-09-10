Девять дней из жизни Раскольникова

9 февраля на сцене театра "Мастерская" состоится премьера новой театральной "экранизации" романа великого русского классика Федора Михайловича Достоевского.

Сам Федор Михайлович с трудом верил, что можно в полной мере на сцене отобразить всю эпическую форму произведений, но попыткам этим никогда не мешал. Он верил в то, что для каждого вида искусства существует своя поэтическая мысль, но все же можно взять за основу один эпизод романа и на его каркасе отыграть свою историю, переработанную и переосмысленную.

И, как ни странно, именно творения писателя, который никогда не писал пьес, так любят ставить на театральных площадках. Вот и на сцене "Мастерской" появился уже пятый по счету спектакль по Федору Михайловичу.

"Девять дней Раскольникова" – поставлен Андреем Гаврюшкиным, который выбрал для этого знакомого всем с детства произведения форму моноспектакля. Зрители смогут проследить насколько стремительно развивались действия, и текли и изменялись мысли в голове у Раскольникова после принятия им рокового решения, обернувшегося в итоге гибелью души.

Спектакль в виде монолога будет некой исповедью перед пришедшими. Вместе с героем в этом новом видении на роман зрители смогут глубже окунуться в поиск себя, Бога и истины. И проследить историю на пути от зарождения гибельной идеи до пика раскаяния о содеянном. Увидеть погружение во тьму и нащупать настоящий свет.