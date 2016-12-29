День жестянщика: Из-за сильного мороза на дорогах Петербурга выросло количество ДТП

В связи с гололедом в Петербурге и окрестностях автомобилистов призывают быть осторожнее

Синоптики рассказали о том, что в ночь на пятницу, 6 января, в Ленобласти похолодает еще сильнее. Температура в отдельных районах может упасть до 36 градусов ниже ноля.

В этой связи – резкое похолодание и сниженная видимость – на дорогах города резко выросло количество дорожных аварий. По данным очевидцев, сразу три аварии случились на въезде на КАД с Парнаса, от Парашютной в сторону Парголово. Также ДТП с участием 5 автомобилей произошло на проспекте Энгельса, у проспекта Пархоменко.

Напомним, накануне в Петербурге и Ленобласти резко упала температура воздуха. После новогодней оттепели столбик термометра буквально за сутки упал с нулевой отметки до минус двадцати градусов Цельсия.

Видео: instagram