23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

Приближается День защитника Отечества 2017. 23 февраля мужчинам будут отправлять короткие поздравления. Мы подобрали для вас необычные стихи для смс.

Зима завершается самым мужественным и брутальным праздником – Днем защитника Отечества. Каждый решает, относится ли этот праздник к нему, но традиционно с 23 февраля поздравляют всех мужчин. Это отличный способ напомнить своему мужу, возлюбленному, отцу или сыну, что он самый сильный и мужественный. Если подарки удается подарить не всем, то можно отправить милое стихотворение в смс или сообщении в социальных сетях.

История праздника начинается в 1918 году. Потому что 23 февраля официально подписали документы о создании Красной Армии. А уже после Великой отечественной войны этот день стал Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А свое настоящее название он получил в 2002 году. В этот день поздравляют тех, кто защищал Родину или будет ее защищать.

Поздравления с 23 февраля в стихах

Этот праздник — для мужчин.

Пожелать вам нужно,

Чтобы не было причин

Браться за оружие.

Мир царил и доброта

На большой планете,

Пели птицы по утрам,

И смеялись дети!

***

Самые сильные, самые смелые,

Умные, чуткие, добрые, верные,

Всех ваших качеств, просто не счесть,

Мы очень рады, что вы у нас есть.

Сегодня мы дружно вас поздравляем,

Успехов, удачи, здоровья желаем,

Ваш день февральский наступил,

Пусть он придаст вам много сил!

Пусть смелость вас не покидает,

Приносят опыт лишь года.

Душа не знает огорчений,

Здоровье радует всегда.

И каждый день с лучей горячих

Пусть начинается заря.

Мы вас сегодня поздравляем

Вновь с 23-им Февраля.

***

С этим праздником мужским

Я вас поздравляю,

Смелым быть и боевым

От души желаю.

Пусть здоровье будет крепким,

А доход — очень большим,

Кулак будет сильным, цепким,

Сердце — вечно молодым!

***

В день особый для тебя,

Двадцать третье февраля,

Я желаю побеждать,

Успевать и убеждать.

Соблазнять и наслаждаться,

Смело чувствам отдаваться,

Защищать, беречь, хранить,

Быть любимым и любить!

С Днем защитника страны

Поздравляем тебя мы!

Будь же счастлив и здоров,

Живи мирно, без врагов.

Близких и родных тепло

Сердце греют пусть твое,

А удача и везенье

Тебе дарят настроение!

***

Защитников Отечества,

Достойнейших мужчин

Поздравим мы сердечно,

А пожелать хотим

Выносливости, стойкости,

Бесстрашия во всём.

И силы без жестокости,

Идти своим путём.

Пусть ждут всегда вас дома,

Обнимут вечерком.

Душевного подъёма!

Держитесь молодцом!

***

С Днем защитника Отчизны

Нынче поздравляю.

Пусть не будет в твоей жизни

Грусти и печали.

Пусть всегда ты будешь сильным,

А судьба — прекрасною.

И живи под небом мирным,

И под солнцем ласковым.

Поздравления с 23 февраля в прозе

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

***

Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу от души пожелать верной отваги и крепкого здоровья, смелости души и мужества сердца, благородных поступков и великих целей, отменной удачи и блестящих перспектив в жизни.

Сердечно поздравляю в день 23 февраля с праздником мужества и отваги — с Днём защитника Отечества. Желаю быть всегда в боевом духе, с отличным настроением и с крепким здоровьем. Пусть всегда удаётся оставаться надёжным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!

***

Поздравляю с Днём защитника Отечества и пожелаю оставаться грозным и опасным для любого противника, самым лучшим и любимым для близкого человека, уважаемым и справедливым в любом деле, интересным и весёлым в любой компании.

Фото: открытие источники, сайт Президента России

Видео: Piter.tv