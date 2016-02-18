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23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

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Приближается День защитника Отечества 2017. 23 февраля мужчинам будут отправлять короткие поздравления. Мы подобрали для вас необычные стихи для смс.

Зима завершается самым мужественным и брутальным праздником – Днем защитника Отечества. Каждый решает, относится ли этот праздник к нему, но традиционно с 23 февраля поздравляют всех мужчин. Это отличный способ напомнить своему мужу, возлюбленному, отцу или сыну, что он самый сильный и мужественный. Если подарки удается подарить не всем, то можно отправить милое стихотворение в смс или сообщении в социальных сетях.

История праздника начинается в 1918 году. Потому что 23 февраля официально подписали документы о создании Красной Армии. А уже после Великой отечественной войны этот день стал Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А свое настоящее название он получил в 2002 году. В этот день поздравляют тех, кто защищал Родину или будет ее защищать.

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

 

Поздравления с 23 февраля в стихах

 

Этот праздник — для мужчин.
Пожелать вам нужно,
Чтобы не было причин
Браться за оружие.

Мир царил и доброта
На большой планете,
Пели птицы по утрам,
И смеялись дети!

***

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные,
Всех ваших качеств, просто не счесть,
Мы очень рады, что вы у нас есть.

Сегодня мы дружно вас поздравляем,
Успехов, удачи, здоровья желаем,
Ваш день февральский наступил,
Пусть он придаст вам много сил!

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

Пусть смелость вас не покидает,
Приносят опыт лишь года.
Душа не знает огорчений,
Здоровье радует всегда.

И каждый день с лучей горячих
Пусть начинается заря.
Мы вас сегодня поздравляем
Вновь с 23-им Февраля.

***

С этим праздником мужским
Я вас поздравляю,
Смелым быть и боевым
От души желаю.

Пусть здоровье будет крепким,
А доход — очень большим,
Кулак будет сильным, цепким,
Сердце — вечно молодым!

***

В день особый для тебя,
Двадцать третье февраля,
Я желаю побеждать,
Успевать и убеждать.

Соблазнять и наслаждаться,
Смело чувствам отдаваться,
Защищать, беречь, хранить,
Быть любимым и любить!

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

С Днем защитника страны
Поздравляем тебя мы!
Будь же счастлив и здоров,
Живи мирно, без врагов.

Близких и родных тепло
Сердце греют пусть твое,
А удача и везенье
Тебе дарят настроение!

***

Защитников Отечества,
Достойнейших мужчин
Поздравим мы сердечно,
А пожелать хотим
Выносливости, стойкости,
Бесстрашия во всём.
И силы без жестокости,
Идти своим путём.
Пусть ждут всегда вас дома,
Обнимут вечерком.
Душевного подъёма!
Держитесь молодцом!

***

С Днем защитника Отчизны
Нынче поздравляю.
Пусть не будет в твоей жизни
Грусти и печали.

Пусть всегда ты будешь сильным,
А судьба — прекрасною.
И живи под небом мирным,
И под солнцем ласковым.

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

Поздравления с 23 февраля в прозе

 

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

***

Поздравляю с Днём защитника Отечества и хочу от души пожелать верной отваги и крепкого здоровья, смелости души и мужества сердца, благородных поступков и великих целей, отменной удачи и блестящих перспектив в жизни.

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

Сердечно поздравляю в день 23 февраля с праздником мужества и отваги — с Днём защитника Отечества. Желаю быть всегда в боевом духе, с отличным настроением и с крепким здоровьем. Пусть всегда удаётся оставаться надёжным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!

***

Поздравляю с Днём защитника Отечества и пожелаю оставаться грозным и опасным для любого противника, самым лучшим и любимым для близкого человека, уважаемым и справедливым в любом деле, интересным и весёлым в любой компании.

23 февраля: прикольные поздравления в стихах и прозе с Днем защитника Отечества

Фото: открытие источники, сайт Президента России

Видео: Piter.tv

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Категории: Общество

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