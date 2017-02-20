Петербуржец с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру вместе с двумя женщинами

Агрессивный мужчина угрожал разлить горючее и уничтожить квартиру на Ириновском проспекте. В помещении в этот момент находились 20-летняя девушка и 81-летняя пенсионерка.

Пугающий случай произошел в Северной столице. В одну из квартир дома 17 корпус 3 на Ириновском проспекте ворвался мужчина. При этом он выломал дверь помещения. Внутри он застал свою 20-летнюю знакомую и ее 81-летнюю бабушку. Продемонстрировав женщинам канистру с бензином, злоумышленник заявил, что разольет вещество и сожжет квартиру.

Испуганная старушка взяла телефон, чтобы вызвать полицию. Однако мужчина напал на нее и отобрал мобильный. При этом пенсионерка получила травму.

К счастью, об опасной ситуации в правоохранительные органы сообщили соседи. На место прибыли бойцы Росгвардии. Они поймали дебошира, который попытался сбежать. У него отобрали канистру с горючим и мобильный пенсионерки.

Старушку отправили в больницу залечивать травмы от встречи с поджигателем. Девушка обратилась за помощью в травмпункт. Возбуждено уголовное дело из-за угрозы убийством. Устанавливаются подробности инцидента. А также то, что стало причиной такого необычного происшествия.