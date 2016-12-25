Вика Дайнеко: нужно оставаться на стороне добра

На одной из главных музыкальных премий года, Виктория Дайнеко, одна из самых позитивных и искренних певиц нашей эстрады,поделилась, почему стоит всегда оставаться на стороне добра и рассказала, как все успеть, когда ты мама.

Недавно исполнительница озвучила героиню мультфильма "Тролли" Розочку , конечно же, мы не могли спросить певицу, что ее связывает с этим жизнерадостным троллем:

"На самом деле мне есть чему поучиться у Розочки, например неиссекаемому оптимизму, потому что иногда я даю слабинку, могу где-то расстроиться, где-то еще что-то. Она конечно персонаж, который видит во всем все самое хорошое и это здорово.Я вообще считаю, что в жизни всегда есть положительная сторона у любого события, даже если оно кажется тебе каким-то катастрофически не правильным, мягко говоря. Поэтому все таки стоит оставаться на стороне добра, ни в коем случае не унывать и чтобы не происходило, всё к лучшему".



Просматривая Инстаграм певицы, сразу понимаешь, что Виктория - одна из тех девушек, которая умудрется быть частливой мамой и женой, отлично совмещая семейную жизнь с карьерой:



"Я все еще не могу отыскать золотую середину между карьерой и семьей и без чувства вины не научилась уезжать из дома. Понимаю, что каждой маме когда-то приходится это сделать и побороть себя, но в тоже время, я знаю, что есть две вещи, без которых я не могу существовать как счастливый человек, это моя работа и мой ребенок, моя семья. Поэтому, я нахожу время для всего, что происходит и надеюсь, что золотая середина существует и я где-то там".





Видео: канал Piter.TV



Дарья Молчанова, Михаил Половинчук, Анастасия Усцова.