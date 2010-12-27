Через Avito продают объект культурного наследия – дачу Юхневича в Комарово

На сайте бесплатный объявления появилось информация о продаже дачи Юхневича, которая является объектом культурного наследия. Цена за дом не указана.

На сайте Avito появилось объявление о продаже дома 5 на Мосркой улице в Комарово. Именно по этому адресу находится объект культурного наследия дача Юхневича. До 2010 года здание принадлежало Минобороны РФ, а потом перешло во владение сына бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова.

Объявление появилось на сайте еще 27 января. В нем уточняется, что дом является объектом культурного наследия.

"На данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания , также имеются пятна под которыми можно застраиваться", - говорится в объявлении.

Также продавец обещает два гектара земли и нетронутую природу. "Фонтанке" удалось связаться с представителем продавца. За дом просят 350 миллионов рублей.

До 2010 года дача Юхневича использовалась как выездная детская дача. А позже была выставлена на торги со стартовой ценой в 92 миллиона рублей. В итоге ее выкупил за 154,5 миллиона коммерсант Петр Усов. А в декабре 2014 право собственности на дом оформил сын экс-министра Минобороны Сергей Сердюков. В июле 2015 года дачу внесли в единый реестр объектов культурного наследия.

Фото: скриншот сайта Avito