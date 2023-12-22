В Солнечном построят дачный фонд для льготников

Дачи смогут арендовать на лето льготные категории граждан.

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик государственного дачного фонда в поселке Солнечное. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусмотрено строительство комплекса социальных объектов дачного фонда, состоящих из одноэтажных и двухэтажных корпусов для сезонного кратковременного проживания (аренды помещений по льготным ценам) граждан льготных категорий. К льготникам относятся социально незащищённые, имеющие инвалидность граждане, многодетные семьи, одинокие матери и др.

Цветовая гамма сдержанная, темных оттенков. Облицовка наружных стен выполнена с использованием художественной кладки облицовочного кирпича, основанной на "хаотичном" сочетании нескольких оттенков кирпича темно-коричневого и серых цветов.

Фото: КГА