Жесткое видео из Тюмени: трассу не поделили две легковушки

На Черепанова столкнулись "Рено" и "Грейт Вол". В результате крупного ДТП одна из машин перевернулась. Известно, что в аварии есть пострадавшие.

В минувшую среду, 10 мая, в Тюмени дорогу не поделили две легковушки: "Рено" и "Грейт Вол". Инцидент произошел около шести часов вечера на Черепанова, 72. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, 32-летняя автоледи, находившаяся за рулем французской иномарки, нарушили дистанцию и врезалась в "Грейт Вол". В результате столкновения, "Рено" перевернулась. На кадрах можно заметить, что от удара автомобили получили серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Уже известно, что в аварии серьезно пострадала виновница ДТП. У женщины диагностировали рваную рану руки.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Мордовии: трассу не поделили три авто.



Видео: группа вконтакте "ЧС Тюмень"