Видео из Мордовии: трассу не поделили три авто

В Саранске водитель "без прав" спровоцировал массовое ДТП. В результате серьезной аварии пострадали несколько человек.

В минувшую среду, 10 мая, в столице Мордовии дорогу не поделили три автомобиля: "ВАЗ-21099" и две "Лады Приоры". Инцидент произошел в седьмом часу вечера на улице Победы. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, 24-летний водитель "ВАЗ" не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил "Ладу", которую впоследствии отбросило на аналогичный автомобиль. На кадрах можно заметить, что от удара несколько машин получили серьезные повреждения.

Известно, что в аварии пострадал пассажир "ВАЗ". Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Что касается водителей отечественных легковушек, то они отделались ушибами.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Предположительно, виновник аварии был лишен прав.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Казахстана: автобус с пассажирами протаранил джип, а потом столб.

Видео: youtube, Известия Мордовии