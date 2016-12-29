Что подарить мужчина на Новый год 2017

Приближается Новый год 2017 и все экстренно закупаются подарками для своих парней и мужей. Приметы для выбора презентов к году Огненного Петуха.

Когда дело доходит до выбора подарка любимому человеку, всегда возникает больше всего вопросов. Нужно так порадовать, чтобы он был счастлив. А неудачный подарок будет преследовать вас еще долго. Так что же подарить мужчина на Новый год 2017?

Подарок для домовитого

Если ваш муж или парень любит ремонтировать вещи или машину, то неплохим подарком для него станет набор инструментов или даже электроинструмент. Но к выбору надо подходить аккуратно. Если вы не разбираетесь, то лучше взять с собой человека, который понимает в этих вещах, посоветуйтесь с продавцом или почитайте в интернете.

Подарок для делового

Если ваш возлюбленный целыми днями пропадает на работе, то подберите ему канцелярский подарок или аксессуар для рабочего места. Красивая ручка, ежедневник, пресс-папье или держатель бумаг не только пригодится на работе. Но и будет постоянно напоминать о вас. Символ наступающего года - Огненный Петух – крайне деловит и такой подарок будет хорошим символом.

Подарок для авантюриста

Если ваш муж или молодой человек любит экстремальные развлечения, то идеальным подарком для него будет абонемент на необычную услугу. Символ года 2017 Огненный Петух отличается неуемной энергией и любовью к активности. Поэтому возлюбленному понравится купон на прыжок с парашютом, катание на горных лыжах, поход на скаладром или мастер-класс по стрельбе. Сейчас есть много агентств, которые предлагают готовые подарки с «огоньком». Но если хотите сэкономить, то можно напрямую связаться с аэродромом, скалолазным клубом и так далее.

Подарок на основе хобби

Если мужчина, для которого вы подбираете подарок, имеет хобби, то смело покупайте подарок связанный с его увлечением. Турист порадуется новому снаряжению, как и спортсмен. Если мужчина коллекционирует что-то, то стоит быть осторожной. Либо изучить и запомнить всю его имеющуюся коллекцию (можно сфотографировать). Но лучше купить сопутствующие вещи для коллекции. Нумизмат обрадуется новому альбому для монет, любитель собирать модельки – удобным подставкам для них.

Подарок для фаната

Самый простой способ выбрать подарок молодому человеку – узнать о том, от чего он фанатеет. Например. Поклонники Star Wars как дети радуются любому Lego с любимыми героями или фигурке. Сейчас магазины завалены разнообразными вещами по разным вселенным. Можно подобрать что-то необычное для поклонника Marvel, DC или Гарри Поттера. А в любом салоне печати на одежду можно заказать толстовку или футболку с принтом любого вида и размера.

Самый простой способ узнать, что хочет ваш мужчина – спросить его. Потому что в таком случаи прогадать с презентом точно не получится. Например, можно предложить составить список желаний. Тогда и он получит хороший подарок, и вы сможете попросить то, что вам нужно.