Журналисты вспомнили популярные приметы и суеверия российских автомобилистов

Считается, что перед покупкой нужно отложить часть сбережений, чтобы после "обмыть" покупку. Такой ритуал должен привлечь удачу.

На дорогах встречается немало суеверных водителей, которые верят в приметы и чувствуют их влияние на себе. Редакция Тарантас Ньюс вспомнила, какие суеверия автолюбители принимают за чистую монету.

Считается, что перед покупкой нужно отложить часть сбережений, чтобы после "обмыть" покупку. Такой ритуал должен привлечь удачу.

Согласно примете, перед продажей важно провести комплексную мойку машины. Такая процедура должна привлечь положительную энергетику, и хороших покупателей.

Перед дальней поездкой суеверные водители не моют автомобиль, поскольку это может навлечь беду в дороге.

Суеверные водители считают, что если использовать в новом авто детали или вещи из машины, которая была в ДТП, это авто постигнет та же участь.

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