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Члена Мексиканского парламента ограбили возле здания Городской думы

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Конгрессмена из Мексики оставили без сбережений рядом с городской думой

Накануне 31 декабря иностранный парламентарий решил приехать в Россию, чтобы отпраздновать Новый год в Северной столице. Однако, праздник омрачило одно неприятное событие возле городской думы.
 
Как сообщает издание "Фонтанка", 34-летний член мексиканского парламента заселился в одном из отелей на Мойке, откуда из окна открывался прекрасный вид на Дворцовую площадь. В новогоднюю ночь турист вышел прогуляться в город, прихватив с собой 700 долларов и смартфон.
 
Там-то, на улицах Петербурга, в районе двух часов ночи на мексиканца напал мужчина азиатской внешности и отобрал все материальные ценности.
 
Парламентарий тут же обратился в правоохранительные органы, сообщив, что происшествие случилось на углу Думской улицы и Невского проспекта. В итоге, через полтора часа, с долларами и смартфоном, был задержан 26-летний гражданин Таджикистана.

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: мексика , мигрант ограбил туриста , мигранты , отель на мойке , узбекстан
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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