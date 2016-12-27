Видео: голая челябинка разгуливала по торговому центру

Охранники поймали обнаженную женщину. Прежде чем раздеться, она украла колбасу.

Накануне, 10 января, около семи часов вечера задержали жительницу Челябинска, которая голая бегала по ТРК "Алмаз". В сети появилось видео, на котором можно заметить, как охранники сопровождают нарушительницу порядка. Как выяснилось, женщина зашла в один из отделов магазина, где попыталась выкрасть палку колбасы. Однако на кассе это заметили и пресекли кражу. После задержания челябинка неожиданно начала раздеваться. Когда девушка сняла с себя всю одежду, она попыталась убежать с места происшествия. Однако сотрудники магазина вовремя поймали злоумышленницу. Они накинули на нее пуховик, а сами вызвали полицию и медиков.

Очевидцы события предполагают, что дама вела себя неадекватно под воздействием наркотиков. В данный момент выясняют детали случившегося. В декабре мы сообщали, что появилось видео пробежки абсолютно голого мужчины по Ижевску.



Видео: youtube, Чрезвычайные Новости