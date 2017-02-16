Любовь к кредитным рискам лишила "Северо-Западный 1 Альянс банк" лицензии

Центральный Банк России отозвал лицензию у петербургского "Северо-Западного 1 Альянс банка". Организация не смогла выполнить условий ЦБ и лишилась важного документа.

В четверг, 16 февраля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Северо-Западный 1 Альянс банк". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. Регулятор считает, что руководство банка не выполняло законы, регулирующие его деятельность.

АКБ попал в поле зрения Центробанка из-за неразборчивого выбора активов. Также в кредитной организации неадекватно оценивали риски. Регулятор потребовал от банка создать резерв на возможные потери. В результате собственные средства банка сократились до уровня ниже уставного капитала.

ЦБ выдвинул АКБ требования, которые не были выполнены в установленный срок. А управленцы организации не предприняли попыток нормализовать ее работу. После отзыва лицензии в банк назначили временную администрацию.

Все клиенты банка получат свои деньги, так как банк состоит в системе страхования вкладов. В банковской системе РФ он занимал 547-е место.